«Сибирь» – «Салават Юлаев»: ставка Владимира Плющева на матч плей-офф КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Сибирь» – «Салават Юлаев».
Ставка: победа «Сибири» и ТМ 5.5 за 5.10.
«Уфимцы очень нестабильны. Командная психология у них на гораздо более низком уровне, чем чисто спортивное мастерство. «Салават» в плей-офф неприятно удивляет способностью раствориться в любой момент. И нет ощущения, что Козлов может контролировать состояние и самоотдачу своих подопечных.
Поэтому в Новосибирске вполне может случиться ремейк третьего или четвертого матча серии. Все-таки хозяева прижаты к стенке и будут играть от ножа. Нет никаких гарантий того, что уфимцы не сломаются под этим напором. Вероятность седьмого матча выглядит очень высокой. Ставил бы на героическую победу «Сибири» с тоталом меньше 5.5 шайб. Продлить серию до максимума им вполне по силам», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».
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