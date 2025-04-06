Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Сибирь» – «Салават Юлаев»: ставка Владимира Плющева на матч плей-офф КХЛ

«Сибирь» – «Салават Юлаев»: ставка Владимира Плющева на матч плей-офф КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Сибирь» – «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Сибири» и ТМ 5.5 за 5.10.

«Уфимцы очень нестабильны. Командная психология у них на гораздо более низком уровне, чем чисто спортивное мастерство. «Салават» в плей-офф неприятно удивляет способностью раствориться в любой момент. И нет ощущения, что Козлов может контролировать состояние и самоотдачу своих подопечных.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
06 апреля 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Поэтому в Новосибирске вполне может случиться ремейк третьего или четвертого матча серии. Все-таки хозяева прижаты к стенке и будут играть от ножа. Нет никаких гарантий того, что уфимцы не сломаются под этим напором. Вероятность седьмого матча выглядит очень высокой. Ставил бы на героическую победу «Сибири» с тоталом меньше 5.5 шайб. Продлить серию до максимума им вполне по силам», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android