«Фулхэм» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ 6 апреля

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Фулхэм» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.85.

«Фулхэм» и «Ливерпуль» сыграют в рамках 31-м туре АПЛ. Отдаю тут предпочтение гостевому коллективу, который несется к титулу в Премьер-лиге.

На неделе команда Слота добыла важную победу. Произошло это в дерби с «Эвертоном» (1:0). Во-первых, так клуб прервал серию неудач с соперником, пусть она и насчитывала только две игры. Во-вторых, «Ливерпуль» прервал небольшую серию проигрышей, которая у него случилась прямо перед паузой на игры сборных – вылет из Лиги чемпионов от ПСЖ, а также проигрыш в финале Кубка лиги «Ньюкаслу» (1:2).

Теперь Премьер-лигу «Ливерпуль» просто обязан выигрывать. И тут провалиться уже тяжело будет команде. Отрыв от второго «Арсенала» значительный – 12 баллов. Вряд ли за восемь оставшихся матчей подопечные Слота настолько провалятся, что позволят «канонирам» догнать себя. К тому же, в чемпионате у них все еще идет серия без поражений.

«Фулхэм» в другой ситуации находится, в общем-то, более привычной для себя. Сейчас с 45 очками клуб идет в середине таблицы, на девятой строчке. И на самом деле, «дачники» могут еще попасть в еврокубки. Их отставания от топ-6 не такое большое – пять очков. Осталось только наладить стабильность в наборе очков.

В АПЛ чередует «Фулхэм» победы и поражения. Если же брать все турниры, то чуть больше неудач было у него, недавно случился вылет из Кубка Англии от «Кристал Пэлас» (0:3). А на неделе «дачники» играли с другим топовым противником по АПЛ, которому проиграли – 1:2 с «Арсеналом».

В общем, не вижу тут, за счет чего «Фулхэм» может навязать борьбу лидеру АПЛ. «Ливерпуль», само собой, намного сильнее. Плюс, после неудач в Лиге чемпионов и в Кубке лиги уже прошло много времени. Сейчас подопечные Слота отошли от тех проигрышей», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».