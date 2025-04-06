«Рома» — «Ювентус»: ставка Эльвина Керимова на матч Серии А

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Серии А «Рома» — «Ювентус».

Ставка: ТМ 2 за 2.23.

«Рома» и «Ювентус» сыграют в 31-м туре Серии А. «Рома» неожиданно стала претендентом на Лигу чемпионов благодаря классной игре, очень стабильной по результатам в 2025 году при Раньери. В этом году в чемпионате у «Ромы» в 14 матчах 11 побед и три ничьих, ни одного поражения. В последний раз клуб в чемпионате проигрывал в декабре, ещё «Комо». Так что стабилизировались результаты.

Да, «Рома» вылетела из Лиги Европы очень драматично, помним удаление Хуммельса в ответном матче с «Бильбао». Но в чемпионате всё хорошо — четыре очка отставания от «Болоньи», которая идёт на четвёртом месте, и три очка отставания от «Ювентуса», который идёт пятым. И вот очная встреча с «Юве».

«Ювентус» тоже поменял тренера и совсем недавно это сделал. Игор Тудор уже дебютировал в матче с «Дженоа» домашним. Тяжёлая победа была одержана, единственный гол забил Йылдыз. Невысокие показатели xG у «Ювентуса», равные показатели ударов в этом матче, равные показатели владения. Тяжёлая игра, но победа добыта без пропущенного гола с минимальным счётом.

Задача «Ювентуса» с Тудором простая — выйти в Лигу чемпионов. Если выйдет «Ювентус», Тудора, наверное, оставят, а если не выйдет, то и он уйдёт. И для клуба это будет катастрофа настоящая. Но и у «Ромы» появились, видите, шансы. Никто не думал, но она тоже борется за Лигу чемпионов. Вот играет с прямым конкурентом, с «Ювентусом».

В первом круге команды сыграли друг с другом в нулевую ничью. И вообще в последних пяти матчах друг с другом они играли либо 0:0, либо 1:1, либо 1:0 в пользу одной из команд. Все низовые матчи последние пять.

Здесь очень высокие ставки, как вы видите, они прямые конкуренты. Тудор только начинает работу с «Ювентусом». Я думаю, что рисковать он в Риме не будет. Ну и Раньери всё-таки известен больше как контратакующий тренер. Понятно, что у него состав под владение, состав, наполненный классными креативными игроками, но всё-таки базово — это контратакующий тренер.

Я не жду здесь результативной игры, поэтому возьму тотал голов меньше двух с коэффициентом 2.23», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».