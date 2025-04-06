«Рома» — «Ювентус»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Италии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Рома» — «Ювентус».

Ставка: 1:1 за 5.20.

«Рома» и «Ювентус» сойдутся в 31-м туре чемпионата Италии. Не уверен тут в том, кто точно выиграет. Вероятно, они поделят очки.

«Ювентус» не выдержал и отправил в отставку тренера Тьяго Мотту во время международной паузы. Вот как всегда, полгода назад говорили, что это лучший тренер, а сейчас выгнали. Да, сезон туринцы явно проводят не самый лучший. За скудетто они давно не борются, из Лиги чемпионов рано вылетели, ещё и не от самого сложного соперника. Да и в Кубке Италии случилась неудача с «Эмполи». В общем, снова раннее увольнение, не дали тренеру нормально поработать хотя бы сезон.

Само собой, последней каплей стали неудачи перед паузой на игры сборных – 0:4 от «Аталанты» и 0:3 от «Фиорентины». После прихода в клуб Игора Тудора в прошлом туре «старая синьора» сразу победила, впрочем, соперник там и не должен был вызывать трудностей – 1:0 с «Дженоа». В таблице пока «Юве» ещё сражается за еврокубки, в общем-то, даже за ЛЧ может зацепиться. Пока с 55 баллами коллектив стоит на пятом месте, отстаёт от четвёртой «Болоньи» на одно очко.

А вот сразу за «Ювентусом» в Серии А идёт «Рома», которая наконец вернулась в топ-6. Можно сказать, что кончился у неё кризис, который был в начале сезона. Римляне даже двух тренеров сменили. И с Клаудио Раньери дела пошли в гору. Собственно, если смотреть на последние туры, то «Рома» играла лучше всех в Серии А, только выигрывала. Пусть и тяжёлых соперников у неё давно не было.

А вот где попался сложный оппонент у римлян, так это в Лиге Европы. Там в 1/8 финала представитель Серии А играл с «Атлетиком», у которого сперва выиграл 2:1, а в ответном матче уступил 1:3 и вылетел по итогу. Так что с более сильными соперниками не всегда подопечные Раньери справляются.

Как по мне, тут сыграют две проблемные и нестабильные команды. Уровень «Ювентуса» чуть выше, но «Рома» компенсирует свои недостатки результатами. Так что справедливый вариант ставки тут – ничья. Мой выбор – точный счёт 1:1 за 5.20», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».