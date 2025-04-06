«Севилья» — «Атлетико»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Севилья» — «Атлетико».

Ставка: 1:1 за 5.40.

«Севилья» и «Атлетико» сойдутся в рамках 30-го тура Ла Лиги. Мадридцы повылетали из разных турниров, ещё и в Примере у них теперь не так много шансов на чемпионство. Так что не уверен, что гости сейчас сумеют набрать три очка.

Провалил «Атлетико» на неделе матч с «Барселоной». Прошёл он в рамках ответного полуфинала Кубка Испании. А ведь в первой игре не так плохо выступил клуб, спас тогда результат, сыграл вничью 4:4. После этого они с каталонцами ещё в Ла Лиге играли, и там подопечные Симеоне к 70-й минуте вообще вели 2:0, потом, правда, снова четыре мяча пропустили, а сами не смогли забить. Но вот сейчас были безвольные 0:1.

И это далеко не первые неудачи коллектива. Недавно он ещё и из Лиги чемпионов вылетел. Там ему выпало в 1/8 финала играть с другим испанским грандом – «Реалом». И в общем-то не так плохо выглядели «матрасники», в ответном матче даже неплохо выступили, но всё у них дошло до серии пенальти, в которой команда Анчелотти оказалась сильнее.

В Ла Лиге после небольшой серии неудач «Атлетико» отстал от лидеров. Сейчас он всё ещё стоит третьим, но имеет шесть очков до второго «Реала» и уже девять – до лидирующей «Барселоны». Так что, видимо, борьба за чемпионство подошла к концу у подопечных Симеоне. «Севилья» уже располагается в привычной части таблицы – на 11-м месте с 36 очками. Пока у неё есть равные шансы на то, чтобы подняться на несколько строчек в ближайшее время, или же опуститься.

Причём сезон достаточно нестабильно проводят красно-белые. Не так давно они даже шли близко к еврокубковой зоне, казалось, могут побороться за финиш в топ-6. Но затем снова зачастила «Севилья» с неудачами. Сейчас в пяти турах у неё всего одна победа – 1:0 с «Реалом Сосьедад», с которым они примерно за одни позиции борются. В остальных матчах были потери очков, пусть и проигрышей было всего два – 0:1 от «Атлетика» и 1:2 от «Бетиса», оба идут сильно выше.

В общем, если тут отталкиваться только от позиций соперников в таблице, то, конечно, «Атлетико» должен считаться фаворитом. Но я всё же беру в учёт последние неудачи «матрасников». В таком состоянии тяжело им будет в матче с «Севильей», которая как раз набирает ход в этом сезоне», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».