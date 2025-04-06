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СКА — «Динамо» Москва: ставка Владимира Плющева на матч плей-офф Кубка Гагарина

СКА — «Динамо» Москва: ставка Владимира Плющева на матч плей-офф Кубка Гагарина
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ СКА – «Динамо» Москва.

Ставка: ТБ 5 за 1.76.

«Питер превосходит динамовцев в мастерстве нападающих, в вариативности атак, а также в физике. Когда звёзды СКА не занимаются ерундой, а делают свою работу в виде забитых шайб и точных передач – у невских армейцев получается очень многое. Начиная с третьего матча серии с позиции силы чаще играет именно команда Ротенберга. Да и после успеха в пятничном овертайме психологическое преимущество на их стороне. А в лагере бело-голубых, наоборот, всё усиливается нервозность.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
06 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Хозяевам отступать некуда, они вновь будут выжимать из себя максимум. Всем хочется, чтобы шикарная серия дотянула до встречи номер семь. Скорее всего, так и случится. Фаворитом сегодня выглядит СКА. Ну и тотал больше пяти шайб будет гарантированно выигрышным – посмотрите, как много соперники забили друг другу на этой неделе», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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