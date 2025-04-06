СКА — «Динамо» Москва: ставка Владимира Плющева на матч плей-офф Кубка Гагарина

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ СКА – «Динамо» Москва.

Ставка: ТБ 5 за 1.76.

«Питер превосходит динамовцев в мастерстве нападающих, в вариативности атак, а также в физике. Когда звёзды СКА не занимаются ерундой, а делают свою работу в виде забитых шайб и точных передач – у невских армейцев получается очень многое. Начиная с третьего матча серии с позиции силы чаще играет именно команда Ротенберга. Да и после успеха в пятничном овертайме психологическое преимущество на их стороне. А в лагере бело-голубых, наоборот, всё усиливается нервозность.

Хозяевам отступать некуда, они вновь будут выжимать из себя максимум. Всем хочется, чтобы шикарная серия дотянула до встречи номер семь. Скорее всего, так и случится. Фаворитом сегодня выглядит СКА. Ну и тотал больше пяти шайб будет гарантированно выигрышным – посмотрите, как много соперники забили друг другу на этой неделе», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».