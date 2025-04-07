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«Леганес» — «Осасуна»: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании

«Леганес» — «Осасуна»: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании
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В понедельник, 7 апреля, на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» в Леганесе состоится матч 30-го тура чемпионата Испании «Леганес» — «Осасуна». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу «Леганеса» предлагается с коэффициентом 2.80, в то время как победа «Осасуны» оценивается коэффициентом 2.90. На ничейный исход можно поставить за 3.10.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.30.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.92. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1 (7.20).

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