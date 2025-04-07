«Леганес» — «Осасуна»: прогноз на матч Ла Лиги

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на встречу «Леганес» — «Осасуна».

Ставка: ничья за 3.10.

В прошлом туре «Леганес» дал бой мадридскому «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу». Проиграл, но забил два мяча — 2:3. До того с тем же счётом уступил «Бетису», который набрал очень мощный ход и прямо сейчас врывается в еврокубковую зону. А ещё раньше в двух матчах подряд ему тоже удалось забить по голу и добыть победу.

А теперь сравните с той же «Осасуной», которая совсем не впечатляет и держится на частых ничейных исходах. Она проиграла три из пяти последних матчей в Ла Лиге с общим счётом 1:6. Была результативная ничья с «Хетафе» (3:3), однако на этом голевые подвиги команды заканчиваются.

Конечно, класс и опыт выступлений у соперников разный. И у гостей здесь даже будет преимущество. Но последние результаты ведут как минимум к тому, что аутсайдер на своём поле даст середняку бой в предстоящем матче. В качестве ставки можно даже рассмотреть голы в обе стороны. И на то есть ещё одна причина, помимо нестабильности обеих сторон.

История противостояний! В трёх из четырёх прошлых очных встреч забивали и «Леганес», и «Осасуна». Что-то вроде 1:1 в чью-либо сторону здесь можно будет увидеть. Однако мы пойдём дальше и попробуем поймать ничью. Логика простая. Гости слишком часто играют вничью с соперниками разного калибра и редко побеждают. Хозяева же недостаточно хороши для успеха.