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Стали известны шансы Овечкина побить рекорд Гретцки в игре с «Айлендерс»

Вечером 6 апреля в Элмонте (США) на льду стадиона «Ю-Би-Эс-Арена» пройдёт матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» примет «Вашингтон Кэпиталз». Стартовое вбрасывание намечено на 19:30 мск.

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин находится в шаге от того, чтобы побить рекорд легендарного канадского экс-форварда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Сейчас у Овечкина и Гретцки по 894 шайбы.

Ставки на гол Александра в ворота «Айлендерс» принимаются с коэффициентом 1.75: потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1750 рублей.

Если Овечкин отличится в первом периоде, зайдёт коэффициент 4.00. Гол форварда во втором периоде идёт за 3.60, в третьем — за 3.40.

На гол Овечкина при условии победы «Вашингтона» дают 3.00. Заключить пари на дубль россиянина предлагается за 4.50. Если Овечкин забросит как минимум три шайбы, зайдёт коэффициент 15.0.