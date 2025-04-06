Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Стали известны шансы Овечкина побить рекорд Гретцки в игре с «Айлендерс»

Стали известны шансы Овечкина побить рекорд Гретцки в игре с «Айлендерс»
Аудио-версия:
Комментарии

Вечером 6 апреля в Элмонте (США) на льду стадиона «Ю-Би-Эс-Арена» пройдёт матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» примет «Вашингтон Кэпиталз». Стартовое вбрасывание намечено на 19:30 мск.

Материалы по теме
Последний шаг — самый трудный. Или нет? Когда Овечкин станет единоличным рекордсменом?
Последний шаг — самый трудный. Или нет? Когда Овечкин станет единоличным рекордсменом?

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин находится в шаге от того, чтобы побить рекорд легендарного канадского экс-форварда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Сейчас у Овечкина и Гретцки по 894 шайбы.

Ставки на гол Александра в ворота «Айлендерс» принимаются с коэффициентом 1.75: потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1750 рублей.

Если Овечкин отличится в первом периоде, зайдёт коэффициент 4.00. Гол форварда во втором периоде идёт за 3.60, в третьем — за 3.40.

На гол Овечкина при условии победы «Вашингтона» дают 3.00. Заключить пари на дубль россиянина предлагается за 4.50. Если Овечкин забросит как минимум три шайбы, зайдёт коэффициент 15.0.

Материалы по теме
Экспресс на РПЛ: дерби ЦСКА — «Динамо» и поездка «Спартака» в Ростов-на-Дону
Экспресс на РПЛ: дерби ЦСКА — «Динамо» и поездка «Спартака» в Ростов-на-Дону
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android