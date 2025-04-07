«Лестер» — «Ньюкасл»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Лестер» — «Ньюкасл».

Ставка: победа «Ньюкасла» с форой (-1) за 1.77.

«Лестер» и «Ньюкасл» встретятся в 31-м туре чемпионата Англии. Сейчас это, само собой, соперники совершенно разного уровня. «Лисам» тут совершенно не на что рассчитывать.

Турнирное положение команд сейчас сильно различается. «Лестер» идёт на 19-м месте, имеет в активе 17 очков, что уже на 15 меньше, чем у «Вулверхэмптона» со спасительной позиции. В общем, борьба за выживание для команды ван Нистелроя с большой вероятностью уже закончена. Вряд ли что-то кардинально поменяется в оставшихся турах.

Статистика последних игр у «Лестера» соответствует его позиции в турнире — череда поражений. Причём клуб показывает худшие результаты в АПЛ на данный момент. Два других претендента на вылет, «Ипсвич» и «Саутгемптон», в прошлом туре прервали свои серии проигрышей, набрали очки. «Лисы» же уступили «Манчестер Сити» (0:2), продлив серию неудач уже до восьми матчей.

«Ньюкасл» же команда совершенно другого ранга. Мы уже привыкли в последние сезоны, что он борется за еврокубки. Происходит это и сейчас. С 50 очками «сороки» занимают шестое место, имеют минимальный разрыв с пятым «Ман Сити» и четвёртым «Челси». Так что подопечные Хау вполне могут даже в Лигу чемпионов попасть ещё.

Результаты, правда, не всегда удачные у «Ньюкасла». Так, недавно в АПЛ клуб проиграл «Ман Сити» (0:4) и «Ливерпулю» (0:2), вылетел из Кубка Англии от «Брайтона» (1:2). Но всё же в большинстве встреч коллектив выигрывал, сейчас у него идёт серия из трёх побед, важнейшая из которых, конечно, произошла в финале Кубка лиги перед международной паузой — 2:1 с «Ливерпулем».

В общем, интриги тут нет. «Лестер» ранее уступал и менее сильным соперникам. Сейчас у него даже на ничью шансов мало, я думаю. Ставлю на победу «Ньюкасла» с форой (-1) — котировка 1.77», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».