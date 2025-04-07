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Законопроект об увеличении ставки целевых отчислений букмекеров могут рассмотреть в мае

Законопроект об увеличении ставки целевых отчислений букмекеров могут рассмотреть в мае
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Правовое управление Госдумы и Комитет по экономической политике дали заключение, что законопроект об увеличении ставки целевых отчислений букмекеров с 2% до 3% отвечает требованиям Конституции и Регламента Госдумы. Заключения появились в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Теперь Совету Госдумы предлагается назначить Комитет по экономической политике ответственным по указанному законопроекту, а документ включить в примерную программу законопроектной деятельности в период в мае 2025 года.

До 7 мая в профильный комитет должны поступить отзывы, предложения и замечания относительно законопроекта. Следом документ могут рассмотреть в первом чтении.

Законопроект был внесён на рассмотрение Госдумы, предусматривает увеличение размера целевых отчислений до 3% от принятых депозитов, а минимальная сумма выплат при таком раскладе вырастет до 40 млн рублей.

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