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Житель Тюмени взломал более 100 аккаунтов Гослотерей. Ему грозит до 4 лет лишения свободы

Житель Тюмени взломал более 100 аккаунтов Гослотерей. Ему грозит до 4 лет лишения свободы
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Следствие выяснило, что житель Тюмени в октябре 2023 года использовал специальное программное обеспечение для получения доступа к 109 аккаунтам пользователей сайта Гослотерей. После этого он похитил лотерейные билеты, приобретённые владельцами взломанных учётных записей, сообщает Sportclan.

Правда, со всех аккаунтов неудачливый хакер получил всего 13 тысяч рублей выигрышей. Теперь ему предъявили обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации и мошенничестве в сфере компьютерной информации. По первой статье ему грозит до четырёх лет лишения свободы, по второй — до двух лет ограничения свободы.

Материалы дела направлены в Голышмановский районный суд Тюменской области для рассмотрения по существу.

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