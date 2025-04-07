«Болонья» — «Наполи»: кто фаворит матча Серии А, ставки и коэффициенты

В понедельник, 7 апреля, на стадионе «Ренато Далль’Ара» в Болонье состоится встреча 31-го тура чемпионата Италии «Болонья» — «Наполи». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить фаворита. Поставить на победу «Болоньи» предлагается с коэффициентом 3.00, в то время как победа «Наполи» оценивается в 2.80. На ничейный исход можно поставить за 3.00. Обычно в таких случаях говорят, что игра пойдёт на три результата.

Вместе с тем аналитики уверены, что матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.55. Если забьют обе стороны, сыграет коэффициент 2.07. Самый вероятный счёт — 1:1.

«Наполи» — один из лидеров чемпионата Италии. До сих пор борется с миланским «Интером» за скудетто. За восемь туров до окончания сезона располагается на втором месте, набрав 64 очка. Отставание от конкурента составляет три очка. Ситуация вполне рабочая, а потому проблем с мотивацией возникнуть не должно.

«Болонья», в свою очередь, набрала очень приличную форму. В 2025 году в чемпионате Италии потерпела всего одно поражение, а прямо сейчас идёт на серии из пяти побед. За это время забила 12 мячей, а пропустила — три.