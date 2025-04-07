«Лестер» — «Ньюкасл»: ставки и коэффициенты на матч АПЛ 7 апреля

В понедельник, 7 апреля, на стадионе «Кинг Пауэр» состоится встреча «Лестер» — «Ньюкасл», которая закроет программу 31-го тура чемпионата Англии. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ньюкасла» предлагается с коэффициентом 1.54, что приблизительно равно 64% вероятности. Победа «Лестера» оценивается в 6.80, в то время как на ничейный исход можно поставить за 4.40.

Аналитики также прогнозируют результативный футбол в игре. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.69. Если забьют обе стороны, сыграет коэффициент 1.79. Самый вероятный счёт — 2:0 в пользу гостей.

Прямо сейчас «лисы» идут на серии из семи поражений в чемпионате Англии. Каждая из них — всухую. Как с такой формой прикажете бороться за выживание? За восемь туров до конца коллектив располагался на предпоследней строчке, отстав от безопасного места на 15 очков.

«Ньюкасл» обыграл «Ливерпуль» (2:1) в финале Кубка английской лиги и завоевал трофей. И эта победа стала одной из трёх последних. Также клуб праздновал успех в матчах с «Вест Хэмом» (1:0) и «Брентфордом» (2:1) в английской Премьер-лиге. За восемь туров до конца он борется за выход в Лигу чемпионов.