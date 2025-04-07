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Расходы на азартные игры в США достигли $ 172 млрд в 2024 году

Расходы на азартные игры в США достигли $ 172 млрд в 2024 году
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Компания Eilers & Krejcik Gaming опубликовала данные о расходах на азартные игры в США. В 2024 году этот показатель составил $ 172 млрд, что на 3,3% выше, чем годом ранее, сообщает iGamingbusiness.

Больше всего расходов составили наземные казино (56%) и лотереи (22%). Сегмент онлайн-беттинга вырос на 34%, чему способствовали запуски регулируемых рынков в Вермонте и Северной Каролине. А вот показатель наземных букмекерских контор в 2024 году снизился на 24%. Точных сумм в категории ставок на спорт компания не назвала.

61% от суммарного валового игрового дохода гемблинг-индустрии привлекли офлайн-казино, 22% — лотереи. Цифр дохода не назвали, однако известно, что, по данным Американской игорной ассоциации, валовой игровой доход на рынках США в 2023 году составлял $ 66,5 млрд.

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