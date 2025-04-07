Эксперты назвали шансы Андрея Рублёва выиграть первый турнир в команде с Маратом Сафиным

Сегодня в Монте-Карло стартует первый грунтовый «Мастерс» сезона. Перед ним в команде Андрея Рублёва произошли изменения, эту часть сезона одним из тренеров россиянина будет Марат Сафин.

Букмекеры оценивают шансы Рублёва выиграть первый же турнир с Сафиным в команде коэффициентом 25.00. Вероятность его победы выше, чем у других россиян. На Даниила Медведева можно поставить за 30.00, а на Карена Хачанова — за 75.00. При этом Медведев и Хачанов сыграют между собой уже в первом круге. Рублёв начнёт турнир со второго круга, его соперником станет победитель пары Гаэль Монфис — Фабиан Марожан.

Фаворитом турнира в Монте-Карло аналитики считают Карлоса Алькараса, на его победу можно сделать ставку за 2.75. На Новака Джоковича предлагают котировку 7.00, а на Стефаноса Циципаса — 11.00.