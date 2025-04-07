«Леганес» — «Осасуна»: кто фаворит матча Примеры, ставки и прогнозы

В понедельник, 7 апреля, на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» в Леганесе состоится матч 30-го тура чемпионата Испании «Леганес» — «Осасуна». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита в своих прогнозах. Сделать ставку на победу «Леганеса» предлагается с коэффициентом 2.80, в то время как победа «Осасуны» оценивается коэффициентом 2.90. Разница в вероятности составляет около 1%. На ничейный исход можно поставить за 3.10.

«Леганес» не вполне заслуженно находится в зоне вылета. Отставание от «Алавеса», занимающего безопасную, 17-ю строчку, составляет три очка. При этом в спину дышит «Лас-Пальмас». Благо тот же «Алавес» уже сыграл в 30-м туре чемпионата Испании.

«Осасуна» проиграла три из пяти последних матчей в Ла Лиге с общим счётом 1:6.