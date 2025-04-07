«Бавария» — «Интер»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов 8 апреля

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Интер».

Ставка: победа «Баварии» за 2.80.

«Бавария» встретится с «Интером» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Тяжёлый выезд ждёт миланцев. Совсем я не уверен тут в том, что они смогут даже вничью сыграть.

Путь в этой Лиге чемпионов разный был у соперников. «Бавария» не лучшим образом выступила в групповом раунде, теряла очки, из-за чего финишировала за пределами топ-8, на 12-м месте. В плей-офф подопечные Компани сперва встретились с «Селтиком», с которым им довольно тяжело пришлось. Отличные два матча были в исполнении шотландцев, которые отрезками даже доминировали. Но класс игроков «Баварии» взял своё — 1:1 и 2:1.

В 1/8 финала казалось, что мюнхенцам ещё тяжелее будет. Ведь там им выпало играть с «Байером», которого они полтора года вообще не обыгрывали, которому борьбу за чемпионство в прошлом сезоне уступили. Но на этот раз «Бавария» удивила и в обеих встречах показала отличный футбол, разбивала прессинг соперника, владела мячом, много созидала. Итог — две уверенные победы 2:0 и 3:0.

«Интер» же лучше провёл групповой раунд. Да, может быть, где-то ему и проще соперники попадались. Но всё же и с сильными оппонентами неплохо выглядел клуб, тому же «Манчестер Сити» не уступил, когда тот ещё был в хорошей форме. В итоге команда Индзаги финишировала на четвёртой строчке, долгое время даже в топ-2 шла.

Благодаря высокой позиции в общей таблице представитель Серии А вышел напрямую в 1/8 финала. К слову, уже на этой стадии это был единственный итальянский клуб — остальные вылетели в 1/16. Но у «Интера» в плей-офф проблем не возникло — две обыденные победы над «Фейеноордом» (2:0 и 2:1). Теперь вот соперник намного сложнее выпал.

В своих чемпионатах соперники схожим образом выступают. Сейчас они лидируют в турнирах, время от времени теряя очки. «Бавария» в Бундеслиге, конечно, увереннее смотрится — у неё большой отрыв от второго «Байера», да и неудачи редко случаются у клуба. «Интер» же совсем недавно сумел опередить «Наполи», от которого пока не так сильно отрывается.

В общем, интересная игра. Доминирующая «Бавария» против подстраивающегося «Интера». Индзаги умело использует ротацию, разных игроков. Возможно, миланцы и сумеют нас удивить. Но всё же поставлю на «Баварию», которая играет дома, — коэффициент 2.80», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».