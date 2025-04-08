«Арсенал» — «Реал»: букмекеры назвали фаворита первого матча

Во вторник, 8 апреля, на стадионе «Эмирейтс» состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов-2024/2025 «Арсенал» — «Реал» Мадрид. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение английскому клубу. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 2.40, что приблизительно равно 41% вероятности.

Победа «Реала» оценивается в 3.30, в то время как на ничейный исход можно поставить за 3.35.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.23.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95.