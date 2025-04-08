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Назван самый вероятный счёт матча «Арсенал» — «Реал» Мадрид

Назван самый вероятный счёт матча «Арсенал» — «Реал» Мадрид
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Во вторник, 8 апреля, на стадионе «Эмирейтс» состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов-2024/2025 «Арсенал» — «Реал» Мадрид. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

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Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 2.40, что приблизительно равно 41% вероятности.

Победа «Реала» оценивается в 3.30, в то время как на ничейный исход можно поставить за 3.35.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.23. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95.

Наиболее вероятный исход встречи — ничья 1:1 (5.70). На победу «Арсенала» 1:0 выставлен коэффициент 6.90, а 1:0 в пользу «Реала» идёт за 8.30.

Заключить пари на нулевую ничью предлагается за 8.80.

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