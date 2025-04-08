«Арсенал» — «Реал» Мадрид: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов «Арсенал» — «Реал» Мадрид.

Ставка: «Арсенал» не проиграет + обе забьют за 2.50.

Подопечные Карло Анчелотти, конечно, хороши. Вышли в финал Кубка Испании и продолжают чемпионскую гонку с «Барселоной» в испанской Примере. Однако к последним результатам есть некоторые вопросы.

Во-первых, мадридский клуб выиграл всего два из пяти прошлых матчей в разных турнирах. Потерпел при этом три поражения. Речь во всех случаях только про основное время. Во-вторых, на данном отрезке он пропустил 10 мячей. Это очень много для команды такого калибра. Благо есть Мбаппе и Винисиус, которые стараются компенсировать огрехи обороны.

«Арсенал» по-прежнему не может рассчитывать на некоторых лидеров атака. Однако и без того исправно забивает и показывает хороший атакующий футбол. Забил в каждом из пяти последних матчей во всех турнирах и ни разу не проиграл, часто доминировал. Оппоненты, надо сказать, были серьёзные. «Челси», ПСВ, «Манчестер Юнайтед», «Эвертон» и «Фулхэм».

Кроме того, «канониры» получат поддержку трибун и небольшое преимущество в свежести. Всё-таки гостям придётся ещё тратить время на перелёт, а последний матч они проводили в то же время, что и хозяева. В общем, будет логично ждать, что забьют обе команды. Вариант посмелее — добавить сюда 1Х. Микель Артета может ещё удивить.