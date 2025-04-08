«Бавария» — «Интер»: прогноз и ставки на матч 8 апреля

Во вторник, 8 апреля, на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия) состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Интер». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение клубу из Германии. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 2.02, что приблизительно равно 48% вероятности.

Победа «Интера» оценивается в 4.00, а на ничейный исход можно поставить за 3.60.

Аналитики также сомневаются, что первый матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.96.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77. Гол в каждом тайме идёт за 1.75.