«Бавария» — «Интер»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов «Бавария» — «Интер».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.90.

Только в последних двух матчах «нерадзурри» забарахлили, сыграли вничью с «Миланом» (1:1) в Кубке Италии и поделились очками с «Пармой» (2:2) в чемпионате Италии. Но до того одержали семь побед в восьми играх в разных турнирах. Важно также здесь отметить относительно надёжную оборону, которая свойственна миланскому клубу.

Скорее всего, «Интер» отдаст мяч и территорию сопернику в Мюнхене, как это было в матчах с сильными конкурентами на групповом этапе Лиги чемпионов. Играть на встречных курсах подопечные Симоне Индзаги умеют здорово, это не секрет. И это может стать для «Баварии» непосильной задачей.

Дело в том, что в прошлом матче с «Аугсбургом» (3:1) серьёзную травму получил Джамал Мусиала. А также повреждение было у Гарри Кейна. Англичанин, конечно, должен быть в порядке, но готовился явно в щадящем режиме. Всё это ведёт к тому, что предстоящая встреча получится довольно скупой на голы. Нулевая ничья или чья-то минимальная победа здесь будет выглядеть естественно.