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«Салават Юлаев» — «Сибирь»: определён фаворит 7-го матча серии

«Салават Юлаев» — «Сибирь»: определён фаворит 7-го матча серии
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Во вторник, 8 апреля, на льду стадиона «Уфа-Арена» в Уфе состоится седьмой матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Салават Юлаев» — «Сибирь». Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск. Счёт в серии 3-3.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение уфимцам. Сделать ставку на победу «Салавата Юлаева» в основное время предлагается с коэффициентом 1.59, что приблизительно равно 59% вероятности.

Победа «Сибири» по итогам трёх периодов оценивается в 4.70 — 21%. Если командам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 4.80 (20%).

При этом аналитики прогнозируют результативный хоккей. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.58.

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