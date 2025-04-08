«Салават Юлаев» — «Сибирь»: прогноз на 7-й матч серии плей-офф КХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на седьмой матч серии Кубка Гагарина «Салават Юлаев» — «Сибирь».

Ставка: обе забьют больше 1.5 гола за 1.90.

Как мы помним, подопечные Вадима Епанчинцева и во время регулярки прекрасно разыгрывали лишнего. В первом раунде плей-офф этим продолжают пользоваться. А вот Виктор Козлов так и не донёс до своих подопечных, что удаления в матчах с таким соперником эквивалентны пропущенной шайбе. В последней игре три из пяти шайб они пропустили в меньшинстве.

Разумеется, «Салават Юлаев» логично выступит в роли фаворита, на правах хозяина попытается завладеть инициативой. Тем более что в шестом матче «Сибирь» из-за травмы лишилась нападающего Кирилла Рассказова. Однако теперь уфимскому клубу будет трудно рассчитывать на крупную победу, как это было в первых двух встречах серии.

Сейчас всё должно быть ещё более напряжённо и эмоционально. Кстати, эмоции наверняка сыграют злую шутку с командой Виктора Козлова, что позволит гостям воспользоваться своим главным козырем. Вероятно, заброшенных шайб будет не так много, но как минимум по два раза обе стороны смогут отличиться.