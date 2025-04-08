Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Салават Юлаев» — «Сибирь»: прогноз на 7-й матч серии плей-офф КХЛ

«Салават Юлаев» — «Сибирь»: прогноз на 7-й матч серии плей-офф КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на седьмой матч серии Кубка Гагарина «Салават Юлаев» — «Сибирь».

Ставка: обе забьют больше 1.5 гола за 1.90.

Как мы помним, подопечные Вадима Епанчинцева и во время регулярки прекрасно разыгрывали лишнего. В первом раунде плей-офф этим продолжают пользоваться. А вот Виктор Козлов так и не донёс до своих подопечных, что удаления в матчах с таким соперником эквивалентны пропущенной шайбе. В последней игре три из пяти шайб они пропустили в меньшинстве.

Матч «Салават Юлаев» — «Сибирь» 8 апреля можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» с шоу «Хороший хоккей».

Разумеется, «Салават Юлаев» логично выступит в роли фаворита, на правах хозяина попытается завладеть инициативой. Тем более что в шестом матче «Сибирь» из-за травмы лишилась нападающего Кирилла Рассказова. Однако теперь уфимскому клубу будет трудно рассчитывать на крупную победу, как это было в первых двух встречах серии.

Сейчас всё должно быть ещё более напряжённо и эмоционально. Кстати, эмоции наверняка сыграют злую шутку с командой Виктора Козлова, что позволит гостям воспользоваться своим главным козырем. Вероятно, заброшенных шайб будет не так много, но как минимум по два раза обе стороны смогут отличиться.

Материалы по теме
«Арсенал» — «Реал». Доминирование Артеты выходит на новый уровень
«Арсенал» — «Реал». Доминирование Артеты выходит на новый уровень
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android