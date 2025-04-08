«Арсенал» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Реала» 2:1 за 9.80.

«Первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов — «Арсенал» против «Реала» Мадрид. Интереснейшая пара, «канониры», которые давно мечтают снова добиться чего-то в главном международном турнире, и «короли ЛЧ» в прямом смысле.

Справедливо будет отметить, что к первому очному матчу обе команды подходят не в лучшей форме. В последнее время они чередовали разные результаты. Ситуация у «Арсенала» чуть лучше, он, по крайней мере, давно не проигрывал — с конца февраля. Правда, за почти полтора месяца команда Артеты чередовала ничьи и победы. Причём терпела она неудачи не всегда с сильными командами — ответная игра 1/8 финала ЛЧ с ПСВ (2:2), ничья в АПЛ с «Ман Юнайтед» (1:1) и с «Эвертоном» (1:1).

Но форма «Арсенала» остаётся очень хорошей. Победы тоже были, та же первая игра с ПСВ — разгром 7:1, встреча с конкурентом в АПЛ, 1:0 с «Челси». В Премьер-лиге «пушкари» снова являются второй лучшей командой. В предыдущие сезоны они уступали по силе «Ман Сити», сейчас — «Ливерпулю». Но всё равно стабильно второй «Арсенал» в чемпионате.

У «Реала» сложнее ситуация. Ничьих у него давно не было. Но зато клуб зачастил с поражениями. Дважды подряд он проигрывал. Хотя одна встреча полноценным поражением не является — ответный полуфинал Кубка Испании с «Реалом Сосьедад», 3:4 в основное время. Но по итогу команда Анчелотти прошла в финал, забив в дополнительное время. Похожая ситуация была и в ответном матче 1/8 финала ЛЧ с «Атлетико» (0:1 и 1:1 по итогу).

Но на выходных уже полноценное поражение случилось у «сливочных» — в Ла Лиге они проиграли «Валенсии», в первом тайме не реализовали несколько своих стопроцентных моментов. В целом там ближе к ничьей всё было. В остальных же недавних матчах клуб таких больших проблем не испытывал, часто выигрывал. В Ла Лиге он всё ещё борется с «Барселоной» за чемпионство.

Очень давно друг с другом эти команды в еврокубке не встречались, почти 20 лет. Так что опираться на эту статистику нет смысла. Я всё же буду исходить из того, что это Лига чемпионов — турнир «Реала». Беру его победу со счётом 2:1 с котировкой 9.80», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».