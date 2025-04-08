«Арсенал» — «Реал» Мадрид: ставка Дмитрия Градиленко на игру Лиги чемпионов в Лондоне

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — «Реал» Мадрид.

Ставка: обе забьют за 1.86.

«Арсенал» — «Реал» Мадрид. Команды находятся в той части кубковой сетки, где играют свой матч «ПСЖ» и «Астон Вилла».

«Арсенал» в АПЛ «железобетонно» второй, «Ливерпуль» ему не догнать, а «Ноттингем» вряд ли сумеет отыграть преимущество в пять очков. Поэтому единственная цель лондонцев — это побороться за кубок Лиги чемпионов. Последний матч в чемпионате был сыгран вничью с «Эвертоном» на выезде. Артета, главный тренер «Арсенала», задействовал в том матче почти всех своих лучших игроков, но не все сыграли по 90 минут. Например, Эдегор вышел на 20 минут, Тимбер на 30, а Сака, много пропустивший, потихонечку набирает форму, он отыграл 45 минут.

«Реал» в последнем матче допустил осечку, проиграв дома в чемпионате «Валенсии». Хотя играли все лучшие. В том матче было полное преимущество по всем показателям, но это был не день «Реала» — незабитый пенальти, незасчитанный гол, море ударов по воротам и пропущенный мяч на 95-й минуте. И теперь отставание от «Барселоны» увеличилось, их разделяют четыре очка.

К прогнозу. Забитые голы мы увидим 100%. Поэтому, ничего не выдумывая, предлагаю рассмотреть ставку «обе забьют» за 1.86. Ну а если вы болеете за «Реал» Мадрид, то ставка «победа «Реала» с форой (0)» тоже достаточно интересная, за цифру 2.28. Но я просто за «обе забьют».