«Арсенал» — «Реал» Мадрид: ставка Романа Павлюченко на встречу 1/4 финала Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Реала» за 3.10.

«Арсенал» и мадридский «Реал» встретятся в четвертьфинале Лиги чемпионов. Это только первый матч, пройдёт он в Лондоне. Не сказал бы, что фаворит тут так очевиден.

Интересно, что в своих чемпионатах у них сейчас схожие ситуации — они идут вторыми и отстают от лидеров. В этом плане у «Арсенала» всё сложнее. «Ливерпуль» в Премьер-лиге проводит выдающийся сезон, отрывается от преследователей, в том числе от «канониров». Сейчас команда Артеты пытается хотя бы сохранить вторую строчку, третий «Ноттингем Форест» уже «дышит в спину» ей.

А вот у «Реала» борьба за чемпионство более реальна. Клуб тоже идёт вторым, но отстаёт от лидирующей «Барселоны» не так сильно. Причём интересно, что сейчас команда Анчелотти рисковала отстать от каталонцев. На выходных она проиграла «Валенсии» — 1:2. Однако «Барса» тоже умудрилась потерять очки, правда, она не уступила, а сыграла вничью. Так что разрыв между ними увеличился всего на одно очко.

В плане формы они находятся примерно в равной ситуации, оба чередуют разные результаты. Тут уже у «Арсенала» есть небольшое преимущество, он только играл вничью и побеждал недавно. «Реал» же чаще проигрывал, чем его соперник. Но, как мы видим, на его позиции в Ла Лиге это пока критически не сказывалось. В других турнирах клуб тоже добивается успехов, сумел недавно пройти в финал Кубка Испании.

Разным путь у них был в плей-офф Лиги чемпионов. «Арсенал» намного лучше провёл групповой раунд, благодаря чему сумел сразу пройти в 1/8. Там он в первом матче «закрыл все вопросы» с ПСВ, разгромив его 7:1. Ничья 2:2 в ответном матче ничего не поменяла в их противостоянии.

А вот «Реалу» пришлось намного труднее в плей-офф. Он играл в 1/16 финала, причём соперник там был очень непростой — «Манчестер Сити». Но сейчас «горожане» испытывают много проблем, так что мадридцы прошли их. Затем подопечным Анчелотти выпало играть с не менее сложным оппонентом — «Атлетико». Тоже были тяжёлые игры, но по серии пенальти «сливочные» смогли пройти дальше.

И вот матч четвертьфинала, снова у «Реала» сложный соперник, снова из Англии, но на этот раз не испытывающий так много проблем. Я всё же тут поставлю на победу мадридцев. Они таких соперников умеют на характере обыгрывать. Но очень тяжело команде Анчелотти будет, оборона команды Артеты сильная. Много голов не будет.

Моя ставка — победа «Реала» за 3.10», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».