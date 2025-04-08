«Арсенал» — «Реал»: прогноз Артура Петросьяна на игру Лиги чемпионов

Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — «Реал».

Ставка: ТМ 4.5 и обе забьют за 2.27.

«Мне кажется, нас ожидают два интересных матча в этом противостоянии. Думаю, и те, и другие входят в топ-10 сильнейших команд Европы в этом сезоне. Жаль, что и у тех, и у других хватает кадровых проблем: у «Реала» — в основном в обороне, у «Арсенала» — в нападении. Тем не менее команды остаются серьёзными. Здесь будет упорная борьба.

Понятно, что у букмекеров «Реал» — явный фаворит, но я бы не рисковал выбирать фаворита. Не удивлюсь, если «Арсенал» как минимум на равных будет биться с «Реалом» и всё решится во втором тайме второго матча.

Если, в принципе, обратиться к концепции Артеты, то против больших команд «Арсенал» практически всегда не форсирует события, большими силами не атакует, действует грамотно, системно обороняется. Те проблемы, которые у команды были в предыдущие сезоны, исчезли. Деклан Райс сыграл большую роль именно в системности игры без мяча.

«Реал» не лучшим образом действует в обороне. В последнее время Анчелотти не раз обращал на это внимание. Восемь встреч подряд команда пропускает. Понятно, часто выходит экспериментальное сочетание игроков. Поэтому кажется, что моменты у «Арсенала» здесь будут. Всё-таки это домашняя игра, контратаки, Мартинелли и Сака наверняка выйдут в старте. Думаю, «Арсенал» как минимум один мяч здесь забьёт.

У «Реала» с учётом отсутствия Габриэла моменты будут. Мбаппе и Винисиусу нужно реабилитироваться за проигранный матч дома с «Валенсией». В общем, и у тех и у других будут свои шансы. Но большого количества голов мы не увидим — именно потому, что это первая игра. Риска здесь быть не должно. Поэтому «Арсенал» будет предлагать достаточно осторожную игру.

Из всех доступных вариантов мне понравился такой: «обе забьют» и ТМ 4.5», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».