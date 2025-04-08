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«Бавария» — «Интер»: прогноз Эдуарда Мора на четвертьфинальный матч Лиги чемпионов

«Бавария» — «Интер»: прогноз Эдуарда Мора на четвертьфинальный матч Лиги чемпионов
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Интер».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.90.

«На мой взгляд, это самая ровная пара. И «Бавария», и «Интер» идут на первом месте в своих чемпионатах.

У «Баварии» всё более комфортно — отрыв от «Байера» шесть очков. Обыграли «Аугсбург» довольно уверенно. Но при этом плохая новость для «Баварии» — травму получил Мусиала. В матче против «Интера» он не сыграет, а это важнейший игрок для «Баварии» на позиции десятого номера. Весь креатив идет именно от него, и, конечно, атакующий потенциал «Баварии» без Мусиалы будет значительно ниже. Это скажется на игре. Также у «Баварии» не будет Альфонсо Дэвиса. Также нет Павловича, но из всех травмированных, кажется, потеря Мусиалы самая серьёзная.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Интер» тоже на первом месте. Но удивительным образом команда, которая умеет играть в обороне, ведя 2:0 в матче против «Пармы», пропустила два мяча во втором тайме. Зато у «Интера» практически нет травмированных. Из лидеров никто не выбыл. Единственное — под вопросом участие Думфриса. Пока непонятно, появится он на поле или нет.

Если в чемпионате «Интер» где-то может и пропустить, то в Лиге чемпионов команда старается играть максимально надёжно и практически постоянно играет «на ноль». Учитывая, что «Интер», безусловно, будет играть от обороны и постарается не пропустить — а они это умеют, — и учитывая, что у «Баварии» не сыграет Мусиала, я думаю, что моментов в этом матче будет немного. Игра будет довольно закрытая, с большим количеством стыков и единоборств. Мне кажется, что, скорее всего, матч может закончиться, например, 0:0. Ну или в крайнем случае «Бавария» где-то один мяч забьёт. Но я не верю, что «Бавария» может дома проиграть. Всё решится в ответной встрече. Не жду большого количества голов», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

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