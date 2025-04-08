«Бавария» — «Интер»: прогноз Павла Яковлева на матч Лиги чемпионов в Мюнхене

Известный в прошлом футболист Павел Яковлев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Интер».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.88.

«Нас ждёт игра между лидерами своих чемпионатов. Мюнхенцы занимает первую строчку в Бундеслиге, а команда из Милана – на вершине таблицы Серии А. Конечно, нас ожидает очень интересный матч. Нет сомнений, что будет осторожная игра с обеих сторон. В первой встрече никто из команд не захочет уступать. Отмечу, что у обоих клубов серьезные потери в составе – у итальянцев не будет хватать Думфриса, который очень здорово разгоняет атаки, играет результативно. У немцев не будет Дэвиса, который также очень важен для созидания атак. Ещё большей потерей в составе «Баварии» будет Мусиала, что также снижает атакующий потенциал.

Вряд ли стоит ожидать много голов в первом матче с учётом потерь и важности встречи. Думаю, что будут осторожны обе команды, поэтому мой прогноз на эту игру – тотал меньше 2.5 в матче за хороший коэффициент 1.88», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».