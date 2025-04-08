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«Бавария» — «Интер»: прогноз Павла Яковлева на матч Лиги чемпионов в Мюнхене

«Бавария» — «Интер»: прогноз Павла Яковлева на матч Лиги чемпионов в Мюнхене
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Известный в прошлом футболист Павел Яковлев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Интер».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.88.

«Нас ждёт игра между лидерами своих чемпионатов. Мюнхенцы занимает первую строчку в Бундеслиге, а команда из Милана – на вершине таблицы Серии А. Конечно, нас ожидает очень интересный матч. Нет сомнений, что будет осторожная игра с обеих сторон. В первой встрече никто из команд не захочет уступать. Отмечу, что у обоих клубов серьезные потери в составе – у итальянцев не будет хватать Думфриса, который очень здорово разгоняет атаки, играет результативно. У немцев не будет Дэвиса, который также очень важен для созидания атак. Ещё большей потерей в составе «Баварии» будет Мусиала, что также снижает атакующий потенциал.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вряд ли стоит ожидать много голов в первом матче с учётом потерь и важности встречи. Думаю, что будут осторожны обе команды, поэтому мой прогноз на эту игру – тотал меньше 2.5 в матче за хороший коэффициент 1.88», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».

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