«Бавария» — «Интер»: ставка Дмитрия Градиленко на встречу Лиги чемпионов

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Интер».

Ставка: победа «Баварии» и тотал больше 2.5 за 3.20.

«Бавария» — «Интер», 1/4 Лиги чемпионов. Хозяева поля в чемпионате Германии идут на первом месте с отрывом в шесть очков от идущего вторым «Байера». И можно почти со стопроцентной уверенностью сказать, что «Бавария» снова будет чемпионом.

Ну и соперник в 1/4, по моему мнению, им по зубам. Так считают и букмекеры. На победу «Баварии» дают двойку — очень хорошая цифра. В сезоне Лиги чемпионов-2022/2023 команды играли между собой на групповой стадии. И «Бавария» была сильнее, дважды обыграв итальянцев — и дома, и на выезде — со счётом 2:0.

«Интер» тоже идёт на первом месте в своем чемпионате, но в последних двух матчах он потерял очки, сыграв дважды вничью на выезде с «Миланом» (1:1) в Кубке и с «Пармой» (2:2) в Серии А. И теперь клуб всего лишь на три очка опережает «Наполи», и им будет сложнее сохранить первое место.

К прогнозу. Соглашусь с букмекерами и предположу победу «Баварии» и что обе команды забьют. Всё же молодой голкипер хозяев Йонас Урбиг, который может дебютировать в Лиге чемпионов, из-за своей неопытности может пропустить.

«Победа «Баварии» и тотал больше 2.5 мяча в матче» за 3.20 — это мой смелый прогноз», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».