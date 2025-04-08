«Бавария» — «Интер»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов 8 апреля

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Интер».

Ставка: 1:1 за 5.60.

«В рамках первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов сойдутся «Бавария» и «Интер». Интригующее противостояние. Смогут ли миланцы отомстить мюнхенцам за два поражения в групповом этапе несколько лет назад? Не стал бы исключать этого.

В последний раз соперники встречались друг с другом в сезоне-2022/2023. Тогда они играли в одной группе, ещё был старый формат. И в обоих матчах победу с одинаковым счетом 2:0 одержала «Бавария». В обеих встречах у миланцев было мало шансов на успех.

Собственно, спустя несколько лет их статусы не особо изменились. «Бавария» провалила прошлый сезон, вчистую проиграв борьбу за чемпионство Бундеслиги «Байеру». Сейчас же ситуация стала иной. Во-первых, в чемпионате команда Компани уже почти гарантировала себе победу, как раз оторвавшись от «фармацевтов». Во-вторых, с «Байером» они встречались в 1/8 финала ЛЧ, и также в обеих встречах сильнее были мюнхенцы — 3:0 и 2:0.

Так что уровень «Баварии» остаётся очень высоким, это лучший клуб Германии сейчас. Да, без редких неудач у неё пока не обходится, в чемпионате были недавно и поражение «Бохуму» (2:3), и ничья с «Унионом» (1:1). Но всё это, скорее, исключения. В большинстве игр в доминирующей манере выступают подопечные Компани.

Можно ли сейчас назвать «Интер» лучшим клубом Италии? Думаю, на это есть основания. Во-первых, команда сейчас единственная представляет Серию А в Лиге чемпионов. Ранее «Милан», «Аталанта» и «Ювентус» «дружно» вылетели в после стыковых матчей, да ещё и не от самых сложных соперников. Команда Индзаги уже прошла в четвертьфинал.

Во-вторых, в Серии А сейчас коллектив лидирует. Он долгое время преследовал «Наполи», который вообще не участвует в этом сезоне в еврокубках. На дистанции они оба начали оступаться и терять очки, но «Интер» сумел быстрее выйти из мини-кризиса и занял первое место. Сейчас у него есть отрыв от неаполитанцев.

В общем, это матч двух сильнейших представителей своих стран. Само собой, «Бавария» видится фаворитом чуть больше, у неё статус выше. Но «Интер» я бы со счетов так просто не сбрасывал. Тем более это только первая встреча четвертьфинала.

Думаю, всю интригу они оставят на ответную игру. Ставлю на ничью со счётом 1:1 — коэффициент 5.60», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».