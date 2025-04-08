«Колорадо» — «Вегас»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч НХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч НХЛ «Колорадо» – «Вегас».

Ставка: ТБ 6 за 1.80.

«Во вторник в Денвере ожидается по-настоящему жаркий вечер — на льду сойдутся две мощнейшие атакующие команды Западной конференции, которые вполне могут встретиться и в плей-офф. У обоих клубов невероятный выбор исполнителей в атаке, и их очные встречи редко обходятся без голевой феерии.

Так, 9 октября «Колорадо» и «Вегас» на двоих забросили 12 шайб — тогда «Голден Найтс» уверенно победили со счётом 8:4.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 09 апреля 2025, среда. 04:30 МСК Колорадо Эвеланш Денвер Не начался Вегас Голден Найтс Парадайс Кто победит в основное время? П1 X П2

В последних матчах обе команды демонстрируют неплохую форму: у «Вегаса» — восемь побед в 10 играх, у «Эвеланш» — шесть. У «рыцарей» стоит отметить защитника Ши Теодора, набравшего пять очков за последние пять встреч. А у «Колорадо» в ударе лидер команды и главный претендент на «Арт Росс Трофи» — Натан Маккиннон, с семью очками за те же пять игр.

Дополнительный повод ждать обилия шайб — неуверенная игра вратарей. Эдин Хилл пока далёк от чемпионской формы и отражает лишь 90,6% бросков, а первый номер «Колорадо» Маккензи Блэквуд показывает чуть лучший, но тоже нестабильный процент – 91,4. Оборона не выглядит надёжной, и всё говорит о том, что нас ждёт результативный матч», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».