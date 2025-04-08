«Бавария» — «Интер»: получи фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на ЛЧ

8 апреля «Бавария» в первом матче 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов примет «Интер». Стартовый свисток на «Альянц Арене» прозвучит в 22:00 мск. Пока соперники выявляют сильнейшего в мадридском дерби, ты можешь получить фрибет 2000 рублей за регистрацию в БЕТСИТИ:

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К стартовому поединку противостояния «Бавария» подходит в ранге фаворита букмекеров. На победу хозяев поля можно поставить с коэффициентом 1.87. Успех гостей оценивается в 4.50. Ничья идёт за 3.70. Немецкий коллектив считается фаворитом и на проход в полуфинал. Итоговая победа мюнхенцев оценивается в 1.67, а «Интера» — в 2.28.

Тем не менее путь «Баварии» к четвертьфиналу оказался более длинным. Команда Венсана Компани завершила общий этап только на 12-м месте. Поэтому до 1/4 финала ей пришлось пройти сразу два раунда плей-офф. Сначала мюнхенцы оказались сильнее шотландского «Селтика», а затем дважды с сухим счётом переиграли леверкузенский «Байер».

«Интер» отличается самой надёжной обороной текущего розыгрыша Лиги чемпионов. «Нерадзурри» за десять матчей пропустили лишь два гола. Они завершили общий этап на четвёртой строчке. В 1/8 финала коллектив Симоне Индзаги сломил сопротивление нидерландского «Фейеноорда». К гостевой победе (2:0) итальянцы добавили домашний успех со счётом 2:1.

Ответная встреча соперников состоится 16 апреля в Милане. Победитель данного противостояния в полуфинале встретится с сильнейшей командой из пары «Барселоны» и дортмундской «Боруссии».

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