«Дерби Каунти» — «Бёрнли»: прогноз на матч Чемпионшипа

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на встречу «Дерби Каунти» — «Бёрнли».

Ставка: «Бёрнли» победит за 1.92.

«Бёрнли» при Скотте Паркере свойственна низкорезультативная игра с упором на оборону. За 40 туров команда пропустила всего лишь 12 мячей. Это с запасом лучший показатель во всей лиге. Кроме того, «бордовые» потерпели всего два поражения на данном отрезке. Круто? Да! Но есть нюанс. Сильно страдает атака: 55 голов за такое количество матчей для лидера Чемпионшипа — это мало.

Что до «Дерби Каунти», то это завсегдатай-аутсайдер, который, как правило, борется за выживание. Перед 41-м туром располагался на безопасном 21-м месте, но у идущего следом «Кардифф Сити» столько же очков, а замыкающий турнирную таблицу «Плимут Аргайл» отстаёт всего на четыре очка. Короче говоря, между ним с «Бёрнли» — пропасть.

Лишь благодаря последней удачной серии «Дерби Каунти» смог выбраться из зоны вылета, но может и вернуться туда. Забивает в среднем по голу за игру, пропускает чуть больше этого. При этом домашняя арена вряд ли поможет добиться результата, ведь «Бёрнли» — лучший в дивизионе по игре на выезде. Так что не будем мудрить и возьмём победу гостей.