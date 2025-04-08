«Мидлсбро» — «Лидс»: прогноз на матч 8 апреля

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на встречу «Мидлсбро» — «Лидс».

Ставка: «Лидс» не проиграет + тотал больше 2.5 гола за 2.34.

«Мидлсбро» в последнее время регулярно подтверждает звание одной из самых результативных команд дивизиона. За 40 туров забил 61 мяч, что является приличным числом по меркам остальных участников. В трёх из четырёх туров клуб забивал по два мяча. «Лидс», в свою очередь, довольно часто пропускает — семь раз за пять прошлых туров.

В то же время «Лидс» как раз и носит звание самой результативной команды с 79 голами в 40 турах. У главных конкурентов по борьбе за путёвку в АПЛ, «Бёрнли» и «Шеффилд Юнайтед», значительно меньше — 55 и 56 соответственно. И всё это приводит к первой ставке: тотал больше 2.5 мяча, за который букмекеры дают коэффициенты в районе 1.86.

Чтобы поднять выигрыш, можно добавить к этому ставку на то, что гости не проиграют. Логика простая. Во-первых, «Лидс» в принципе редко уступает — четыре раза в этом розыгрыше Чемпионшипа на данный момент. Меньше поражений только у «Бёрнли» (2), который возглавлял турнирную таблицу перед 41-м туром.

Во-вторых, обратите внимание на историю противостояний клубов. «Лидс» выиграл пять из шести последних очных встреч с «Мидлсбро». На этот раз стабильности может не хватить на победу. Тем более что соперник находится в хорошем состоянии. Однако как минимум не уступить подопечные Даниэля Фарке, который так и не попробовал себя в «Краснодаре», вполне могут.