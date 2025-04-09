Названы шансы «Барселоны» победить «Боруссию» в Лиге чемпионов

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9 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Барселона» примет дортмундскую «Боруссию». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.38, что составляет приблизительно 72% вероятности.

Победа «Боруссии» оценивается коэффициентом 8.00. Ничейный исход можно найти в линии за 5.70.

В то же время аналитики уверены, что матч «Барселона» — «Боруссия» Дортмунд получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.42.

Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.59.