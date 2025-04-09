«Ковентри» — «Портсмут»: прогноз на матч Чемпионшипа

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Ковентри» — «Портсмут».

Ставка: «Ковентри» победит с форой (-1) за 2.08.

Подопечные Лэмпарда расположились на седьмой строчке в турнирной таблице Чемпионшипа. Отставание от «Мидлсбро» и «Бристоля» совсем небольшое. Трудно сказать, что небесно-голубые показывают неординарный футбол. Однако у них получается радовать болельщиков результативностью и цепляться за очки.

Пока Лэмпард совершенствуется сам и улучшает «Ковентри», «Портсмут» ведёт борьбу за выживание. Превозмогая себя, на морально-волевых качествах, подгоняемые родными болельщиками «помпи» выиграли два из шести предыдущих матчей Чемпионшипа. Стараются? Определённо. Но этого мало.

Победил «Портсмут» сильных соперников — «Лидс» (1:0) и «Блэкберн» (1:0). Однако в обоих случаях помогла набрать очки поддержка родного стадиона. На выезде хуже «помпи» выступает только замыкающий турнирную таблицу Чемпионшипа «Плимут».

В среднем за встречу в качестве гостевой команды в Чемпионшипе «Портсмут» пропускает 2,2 мяча, в то время как забивает только 0,5. Фаворит очевиден, результат предсказуем. У команды Фрэнка Лэмпарда не должно возникнуть серьёзных проблем. Полный вперёд — на повышение!