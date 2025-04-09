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«ПСЖ» — «Астон Вилла»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов

«ПСЖ» — «Астон Вилла»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов
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9 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» примет «Астон Виллу». Встреча пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.42, что приблизительно составляет 70% вероятности.

Победа «Астон Виллы» оценивается коэффициентом 7.50. Ничейный исход можно найти в линии за 5.30.

В то же время аналитики уверены, что матч «ПСЖ» — «Астон Вилла» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.52.

Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.72.

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