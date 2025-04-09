«ПСЖ» — «Астон Вилла»: прогноз на матч во Франции

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «ПСЖ» — «Астон Вилла».

Ставка: «ПСЖ» победит + тотал больше 2.5 гола за 1.90.

«ПСЖ» потерпел всего лишь четыре поражения, причём бо́льшая их часть была в начале сезона, до приобретения Хвичи Кварацхелии. Энрике устранил небольшие недочёты, больше слабых мест нет. Даже возглавляющий турнирную таблицу АПЛ «Ливерпуль» не смог найти лазейки. Не без везения мерсисайдцы выиграли первый матч, но во втором закономерно проиграли.

Куда уж занимающей шестую строчку в АПЛ «Астон Вилле» тягаться с прогрессирующими парижанами! Сильнее прочих индивидуально растёт Усман Дембеле. Форвард ведёт за собой команду, много забивает, вынуждает соперников оголять свои слабые места. Защитники не успевают уследить за ним, Хвичей Кварацхелией и Брэдли Баркола.

«Астон Вилла» точно не сдастся без боя. Однако ресурсов для того, чтобы на равных сыграть с «ПСЖ», недостаточно. Унаи Эмери может классно мотивировать своих подопечных, но нет ничего, чем тренер «львов» смог бы удивить Луиса Энрике. Парижане слишком сильны!

Возьмём П1 + ТБ 2.5 мяча. «ПСЖ» забивает очень много. Давно преодолел планку в 100 голов, хотя провёл меньше 40 матчей во всех турнирах. Кварацхелии, Дембеле и Баркола без разницы, кому отгружать авоську. В каждом матче они создают уйму голевых моментов. Пожелаем Эмилиано Мартинесу крепких нервов.