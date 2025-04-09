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«Барселона» — «Боруссия» Д: прогноз на матч Лиги чемпионов

«Барселона» — «Боруссия» Д: прогноз на матч Лиги чемпионов
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Барселона» — «Боруссия» Д.

Ставка: «Барселона» победит + тотал больше 2.5 гола за 1.78.

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Дортмундской «Боруссии» очень не хватает стабильности и позитивных эмоций, которые присущи «Барселоне». После смены главного тренера «шмели» оживились, однако положение в турнирной таблице не сильно изменилось. Занимают восьмую строчку. Могут пролететь мимо еврокубков.

Чёрно-жёлтые проиграли четыре из восьми предыдущих матчей чемпионата Германии. Внушают оптимизм победы в последних двух турах над «Майнцем» (3:1) и «Фрайбургом» (4:1). Однако с нацелившейся на квадрупл «Барселоной» так не получится. Она будет диктовать свои правила игры.

П1 + ТБ 2.5 мяча принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78. Во всех турнирах подопечные Флика наклепали уже почти 150 голов. Только мадридскому «Атлетико» в четырёх встречах отгрузили 10 мячей. То, что мало забили в последних двух играх, не должно пугать. Соперники были сильные, и где-то немного не повезло. Всё поправимо.

У дортмундской «Боруссии» в обороне частенько случаются провалы. В среднем за встречу в Бундеслиге дортмундцы пропускают 1,5 мяча. В то же время у них и результативность весьма неплохая. Могут ответить каталонцам одним-двумя голами на контратаках. На большее рассчитывать не стоит.

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