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Назван самый вероятный счёт матча Лиги чемпионов «Барселона» — «Боруссия»

Назван самый вероятный счёт матча Лиги чемпионов «Барселона» — «Боруссия»
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9 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Барселона» примет дортмундскую «Боруссию». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

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Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.38, что составляет приблизительно 72% вероятности.

Победа «Боруссии» оценивается коэффициентом 8.00. Ничейный исход можно найти в линии за 5.70.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.42. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.59.

Наиболее вероятный исход — победа «Барселоны» со счётом 2:0 (8.40). На 2:1 в пользу каталонцев дают 8.50, а точный счёт 4:0 в пользу сине-гранатовых доступен за 9.50.

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