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«Миннесота» — «Сан-Хосе»: прогноз и ставки на матч НХЛ

10 апреля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота» примет «Сан-Хосе». Встреча пройдёт на льду стадиона «Эксел Энерджи-центр» в городе Сент-Пол. Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Миннесоты» в основное время предлагается с коэффициентом 1.65, что приблизительно равно 60% вероятности.

Победа «Сан-Хосе» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 4.60. Поставить на ничью можно за 4.50.

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Миннесота» — «Сан-Хосе» получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.08, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.75.

Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 9.50. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 9.10.