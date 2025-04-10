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«Будё-Глимт» — «Лацио»: определён фаворит 1/4 финала Лиги Европы

«Будё-Глимт» — «Лацио»: определён фаворит 1/4 финала Лиги Европы
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10 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Будё-Глимт» примет «Лацио». Встреча пройдёт на стадионе «Аспмюра» в городе Будё (Норвегия). Стартовый свисток запланирован на 19:45 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Лацио» предлагается с коэффициентом 2.24, что равно приблизительно 44% вероятности.

Победа «Будё-Глимт» оценивается коэффициентом 3.20. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60.

В то же время аналитики считают, что матч «Будё-Глимт» — «Лацио» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93, тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90.

Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.72.

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