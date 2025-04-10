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«Лион» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки на матч плей-офф Лиги Европы

«Лион» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки на матч плей-офф Лиги Европы
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10 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Лион» примет «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Групама» в городе Лион. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Лиона» предлагается с коэффициентом 2.55, что составляет приблизительно 39% вероятности.

Победа «Манчестер Юнайтед» оценивается коэффициентом 2.80. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.

В то же время аналитики считают, что матч «Лион» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.87.

Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.66.

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