«Лион» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч во Франции

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на игру Лиги Европы «Лион» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: обе забьют + тотал меньше 4.5 гола за 2.16.

Даже когда дела шли плохо, особый настрой на евротурнир помогал манкунианцам цепляться за хорошие результаты. Они являются единственной из 72 команд в Лиге Европы и Лиге чемпионов, ни разу не проигравшей в этом сезоне еврокубков. Судя по всему, Аморим готов на всё ради выхода в следующий этап и победы в соревновании.

Тренер усовершенствовал рисунок игры «Манчестер Юнайтед». Стало гораздо больше надёжности в обороне и остроты в атаке. Плохо только, что частенько подводит завершение. Если бы не эта проблема, могли бы победить в дерби «Манчестер Сити» (0:0). «Красные дьяволы» были активнее, чаще владели инициативой и лучше распоряжались мячом.

Заключить пари на то, что сыграет ОЗ + ТМ 4.5 мяча, можно с коэффициентом 2.16. Слишком много забитых мячей не ждём. Скорее всего, встреча закончится так же, как и первый матч «МЮ» и «Реала Сосьедад». Или, по крайней мере, похожим образом.

Явного фаворита нет. Всё решится в ответной встрече. Первая уйдёт на разведывание обстановки и поиск слабых мест. Наверняка соперники сыграют осторожно, не станут сильно лезть на рожон. По одному-два мяча должны забить, но вряд ли голов будет больше.