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«Тоттенхэм» — «Айнтрахт»: букмекеры назвали фаворита первого матча

«Тоттенхэм» — «Айнтрахт»: букмекеры назвали фаворита первого матча
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10 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором лондонский «Тоттенхэм» примет франкфуртский «Айнтрахт». Встреча пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Тоттенхэма» предлагается с коэффициентом 1.77, что составляет приблизительно 56% вероятности.

Победа «Айнтрахта» оценивается коэффициентом 4.30. Ничейный исход можно найти в линии за 4.20.

В то же время аналитики уверены, что матч «Тоттенхэм» — «Айнтрахт» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.42, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.57.

Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.54.

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