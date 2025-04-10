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«Тоттенхэм» — «Айнтрахт»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы

«Тоттенхэм» — «Айнтрахт»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на игру Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Айнтрахт».

Ставка: «Айнтрахт» не проиграет за 2.12.

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Мало «орлам» замечательных результатов на внутренней арене, они ещё и в Лиге Европы хотят преуспеть. На предыдущей стадии турнира внешне легко победили «Аякс». Первый матч выиграли со счётом 2:1, ответный — 4:1. А ведь амстердамцы будут посильнее нынешнего «Тоттенхэма».

Единственное, что заставляет усомниться в проходе «Айнтрахта» в следующую стадию — эпидемия травм. В лазарете практически весь костяк команды. На днях подопечные Дино Топпмёллера в гостях уступили «Вердеру» (0:2). Неужели «Тоттенхэму» снова улыбнётся удача? На предыдущей стадии турнира она помогла одолеть «АЗ Алкмар».

Топпмёллеру не позавидуешь. С другой стороны, тренер так здорово организовал своих подопечных, что «Айнтрахт» остаётся боеспособным, даже несмотря на кадровые потери. До поражения от «Вердера» он победил крепкий «Штутгарт» (1:0). Помогло удаление, но и до него франкфуртцы смотрелись лучше соперника.

«Айнтрахт» потерпел всего лишь 11 поражений во всех официальных турнирах. Практически все от располагающихся в верхней части турнирной таблицы чемпионата Германии команд. Вряд ли подопечные Топпмёллера отдадут хотя бы один матч проблемным лондонцам.

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