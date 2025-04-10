«Рейнджерс» — «Атлетик»: прогноз и ставки на матч в Шотландии

10 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Рейнджерс» примет «Атлетик». Встреча пройдёт на стадионе «Айброкс» в Глазго. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Атлетика» предлагается с коэффициентом 2.20, что составляет приблизительно 45% вероятности.

Победа «Рейнджерс» оценивается коэффициентом 3.40. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.

В то же время аналитики сомневаются, что матч «Рейнджерс» — «Атлетик» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90.

Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.70.